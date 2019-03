Turn10 : le prochain Forza entre en chantier Turn10 : le prochain Forza entre en chantier

Pour ceux qui n'ont pas assez suivi l'actualité, il faut se mettre dans la tête que (pour la première fois depuis une dizaine d'années), aucun nouveau Forza ne sortira sur PC et consoles pour les fêtes, si l'on excepte les rumeurs autour d'un Forza Street qui ne serait qu'un jeu mobile.



Officiellement, c'était pour entretenir un maximum Forza Motorsport 7 (qui n'a d'ailleurs pas encore terminé son suivi). Officieusement, il faut aussi comprendre que contrairement à Forza Horizon qui prend de plus en plus de poids, la version « simulation » peine à remonter la pente coté ventes dans une époque où le public délaisse de plus en plus le genre.



Mais cela n'empêche pas de préparer l'avenir et c'est d'ailleurs désormais acté : Dan Greenawalt de Turn10 a déclaré dans son dernier Live que le prochain chantier venait d'entrer dans sa phase de pré-production, avec cette fois la volonté d'être le plus proche de son public avec de multiples échanges qui seront fait avec la communauté durant le développement, via Discord.



Reste maintenant à voir si ce Forza Motorsport 8 (ou quel que soit son nom) sera fin prêt pour le lancement de la Next Gen, supposé être pour fin 2020, ou si comme Halo, elle prendra tout le temps possible pour revenir au meilleur de sa forme.