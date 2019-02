Gearbox Software : des annonces pour la PAX East Gearbox Software : des annonces pour la PAX East

Parmi les rendez-vous de la Pax East de Boston qui se tiendra à la fin du mois prochain, nous apprenons que Gearbox Software fera part de sa présence avec un show sur scène d'une heure le 28 mars en fin de journée, avec la promesse de révélations sur des choses encore non annoncées jusqu'à présent.



Forcément, on croise donc les doigts pour une première vraie présentation d'un certain Borderlands 3, teasé depuis des plombes et qui vu les sous-entendus de Take-Two devrait arriver pour la prochaine année fiscale, donc fin d'année au mieux, début 2020 au pire.