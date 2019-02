Obsidian a déjà 2 autres projets en coulisse Obsidian a déjà 2 autres projets en coulisse

Dans le cadre du dernier numéro de Game Informer, Feargus Urquhart (boss du studio Obsidian) a fait savoir que si la majorité du studio était actuellement au travail sur The Outer Worlds, l'avenir se préparait déjà en coulisses. Car outre une petite équipe toujours basée sur Pillars of Eternity, deux autres sont actuellement en pré-production sur on ne sait encore quoi.



On peut d'ailleurs légitimement penser qu'un des deux projets soit tout simplement The Outer Worlds 2, Urquhart avouant clairement être de l'école des « sagas » et souhaite développer un même univers sur plusieurs années, chose déjà voulue à l'époque de Fallout avant qu'elle ne tombe entre les mains de Bethesda (même si Obsidian a pu revenir dessus avec New Vegas).



« Ce que j'aime par dessus tout, c'est de créer un monde sur lequel nous allons pouvoir rester pendant des années. Je suis de la vieille école SF/Fantasy où tout est au moins une trilogie, ou des suites de livres même si c'est parfois un peu fou comme avec Robert Jordan (*). Mais c'est ça que j'aime. Nous construisons ce monde, ce cadre, ce background. Et ne reste maintenant qu'à raconter toutes sortes d'histoires. »



(*) Robert Jordan est l'auteur des sagas Fallon, Conan et La Roue du Temps.



Notons en passant que The Outer Worlds fut brièvement daté pour le 6 août sur sa page Steam, avant que la mention ne soit retirée.