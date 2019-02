NIS America : une conférence le 11 mars

Moins de quatre mois nous séparent de l'E3, mais NIS America fera son petit show dans son coin avec la tenue d'une conférence dès ce 11 mars à 18h00 (heure française), retransmise en live et ayant pour but de présenter les prochains titres du studio, que ce soit ses jeux maisons et probablement de futures éditions.Parmi les choses les plus attendues, on retiendra une potentielle présentation de(déjà confirmé à demi-mot par son producteur) et, avec beaucoup d'espoir, une confirmation dès à présent d'une localisation pourvu que NIS America a de grandes chances d'en être l'éditeur en occident.qui d'ailleurs bénéficiera de son propre Live le 24 mars, à destination du Japon (via Dengeki).