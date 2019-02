Shovel Knight : les dernières extensions reportées

Le 9 avril était une date cochée sur le calendrier des fans decar signifiant l'arrivée des trois dernières étapes dans la carrière du titre de Yacht Club : l'extension multi, l'extension soloet les trois Amiibo (Plague Knight, King Knight et Specter Knight).Mais c'est foutu : le développeur veut peaufiner au mieux divers détails et annonce du coup un report qui peut aller de quelques semaines à quelques mois, ne laissant donc pas espérer grand-chose avant l'été voir la fin d'année dans le pire des cas.Comme pour le reste, si chacune de ces extensions sera stand-alone (10€ l'unité), tous sont inclus dans l'éditiondéjà disponible sur Switch, bientôt sur PS4, en rappelant que ces deux supports bénéficieront plus tard d'une version boîte.