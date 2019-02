Yusuke Hashimoto a quitté Platinum Games Yusuke Hashimoto a quitté Platinum Games

Réalisateur de l'excellent Bayonetta 2 et du moins mémorable Star Fox Zero, Yusuke Hashimoto a quitté Platinum Games pour partir voguer vers de nouveaux horizons depuis le 31 janvier comme nous l'apprend le concerné directement sur son compte Twitter.



On ignore donc qui sera à la direction du futur Bayonetta 3 dont on a seulement appris cette semaine que « tout se passait bien », et même chose d'ailleurs pour le mystérieux Babylon's Fall, nouvelle collaboration entre Platinum et Square Enix après le succès surprise de NieR Automata.