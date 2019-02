Devil May Cry 5 : la deuxième démo disponible

Un mois après le retrait de la première démo jouable sur Xbox One,a désormais droit à sa deuxième version d'essai mais cette fois également sur PlayStation 4 (8,3Go sur les deux supports). La démo est sensiblement identique, avec toujours Nero jouable, quelques ennemis supplémentaires et un Devil Breaker de plus pour tâter un peu plus les possibilités de combo.La sortie du jeu complet réclamera un mois d'attente supplémentaire, plus précisément le 8 mars prochain (PC inclus).