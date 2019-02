EA confirme le retour prochain de Titanfall, NFS et Plants VS Zombies EA confirme le retour prochain de Titanfall, NFS et Plants VS Zombies

Electronic Arts lâche son communiqué de presse qui fait toujours dans le mea culpa, où Blake Jorgensen reconnaît que l'entreprise a vécu des heures bien « tumultueuses » mais promet qu'il est temps de se rattraper.



Outre Anthem qui ne va plus tarder, EA déclaire en effet que (outre ses licences sportives), la fin d'année sera marquée par Jedi : Fallen Order ainsi que du Titanfall bien qu'on en ignore encore la forme.



On sait aussi maintenant de manière officielle qu'un nouveau Need for Speed est en chantier, de même qu'un nouveau Plants VS Zombies. Le communiqué n'est en revanche pas très clair concernant la période de lancement de ces deux derniers, mais on va dire qu'on prend déjà RDV en période E3 pour avoir toutes les réponses.