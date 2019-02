Mortal Kombat 11 : Kabal également confirmé [UP] Mortal Kombat 11 : Kabal également confirmé [UP]

On reste dans le domaine de la baston avec un personnage de plus au casting de Mortal Kombat 11, et aucunement un inconnu puisqu'il s'agit de Kabal, apparu au coeur de la franchise dès le troisième épisode puis présent à rythme régulier, même dans le spin-off Shaolin Monks dont la simple évocation rappellera quelques souvenirs aux fans.



Bref, à défaut d'un trailer, en voici quelques visuels de qualité variable, servant surtout à montrer son nouveau design.



UPDATE

- D'Vorah confirmée à son tour dans le show Xbox Inside. On attend les visuels.