Une date pour le prochain Xbox Inside

Devançant Microsoft lui-même, le studio Rare déclare que le prochain show Xbox Inside tombera le 5 février prochain, probablement en fin de soirée comme il est de coutume.



Si l'on est assuré d'avoir droit à une mise en avant finale de Crackdown 3 (et comme d'habitude du Xbox Game Pass), Sea of Thieves y fera également son apparition à la fois pour évoquer la MAJ qui sortira le lendemain, qui réduira drastiquement le poids du jeu tout en apportant quelques correctifs, mais également pour parler de ce qui arrivera ensuite. Dans le lot, on en attend une amélioration des combats (en prévision d'ailleurs du mode PVP Arena) et pourquoi pas de nouvelles extensions.



Rare a dans tous les cas tout intérêt à assurer le suivi cette année : depuis « Shrouded Spoils », Sea of Thieves connaît une embellie en terme d'audience et sur les réseaux type Twitch & co.