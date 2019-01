[LEAK] Jotaro Kujo et Dai (Dragon Quest) se dévoilent avant l'heure dans Jump Force [LEAK] Jotaro Kujo et Dai (Dragon Quest) se dévoilent avant l'heure dans Jump Force

On ne sait pas encore exactement qui mais il y a un mec qui risque de se faire taper sur les doigts pour une grosse bourde dans la communication de Jump Force : une publicité officielle pour le jeu s'est retrouvée sur Facebook et Instagram, ce qui n'est pas étonnant à un mois du lancement, mais révélant deux personnages encore non annoncés, à savoir Jotaro Kujo (Jojo's Bizarre Adventure) et le plus inattendu Dai de l'anime Dragon Quest, plus connu chez nous sous le nom de « Fly ».



Nous voilà donc avec 39 personnages pour ce cross-over attendu le 15 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One :



- Goku (DBZ)

- Vegeta (DBZ)

- Freezer (DBZ)

- Cell (DBZ)

- Piccolo (DBZ)

- Trunks (DBZ)

- Naruto (Naruto)

- Sasuke (Naruto)

- Boruto (Naruto)

- Gaara (Naruto)

- Kakashi (Naruto)

- Kaguya (Naruto)

- Luffy (One Piece)

- Zoro (One Piece)

- Sanji (One Piece)

- Barbe Noire (One Piece)

- Sabo (One Piece)

- Boa Hancock (One Piece)

- Icihigo (Bleach)

- Rukia (Bleach)

- Sosuke (Bleach)

- Renji (Bleach)

- Gon (HxH)

- Hisoka (HxH)

- Kurapika (HxH)

- Kilua (HxH)

- Yugi (Yu-Gi-Oh)

- Yusuke (Yu Yu Hakusho)

- Younger (Yu Yu Hakusho)

- Seiya (Saint Seiya)

- Shiryu (Saint Seiya)

- Kenshiro (Hokuto no Ken)

- Ryo (City Hunter)

- Rurouni Kenshin (Kenshin)

- Makoto Shishio (Kenshin)

- Asta (Black Clover)

- Izuku Midoriya (My Hero Academia)

- Jotaro Kujo (Jojo's Bizarre Adventure)

- Dai (Dragon Quest)