Devil May Cry 5 : date de la deuxième démo Devil May Cry 5 : date de la deuxième démo

C'était promis et parole est tenue : Devil May Cry 5 aura droit à une deuxième démo jouable, et cette fois sans forme d'exclusivité puisqu'elle arrivera sur PlayStation 4 et Xbox One pour le 7 février prochain. Rien à signaler pour les PCistes malheureusement.



Note :

La première démo One n'est plus disponible en téléchargement, mais vous pouvez toujours y jouer si vous l'avez sur votre disque dur.



On ne connaît pas encore le contenu de la deuxième démo mais nul doute que les fans ne se feront pas prier pour s'y lancer en attendant le 8 mars.