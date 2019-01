Dead Cells en restera au stand-alone

Nominé parmi les grands jeux de 2018 (et même un peu 2017 via son accès anticipé),devrait en rester au statut de stand-alone, un concept un peu inconnu des gros éditeurs qui ne sont jamais avares en nombreuses suites.Pour son concepteur Sébastien Bénard, l'argent récolté et le statut désormais reconnu du studio doit plutôt servir à faire quelque chose de « différent », ce sur quoi l'équipe doit déjà s'atteler, tandis quecontinuera à vivre avec du contenu supplémentaire et pourquoi pas selon ses dires davantage d'ouverture à la communauté (donc mods & co).Auprès de Game Informer, l'homme laisse néanmoins une petite porte ouverte avec un brin d'humour : ils feront un jour un Dead Cells 2 s'ils ont besoin de thune.