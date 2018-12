Pillars of Eternity 2 (consoles) donne des nouvelles

A seulement 14 jours de la ligne d'arrivée, on se doutait bien que le portage consoles den'arriverait pas dans les temps, et c'est sans surprise que Obsidian en annonce le report pour 2019 en rappelant que tous les supports du moment sont concernés (PS4, One et Switch).Le studio étant déjà bien occupé suret autres éventuels business avec Microsoft, c'est donc le groupe Grip Digital qui prendra en charge ce portage qui bénéficiera directement de toutes les MAJ en date, ainsi que les DLC et extensions.Espérons maintenant que le travail soit à la hauteur : si le portage du premier sur PS4 & One offrait l'essentiel, il était également touché par quelques problèmes de gameplay et surtout des temps de chargement aussi nombreux que longs.