Doom Eternal : quelques visuels & informations

Revenons rapidement sur la nouvelle présentation vendredi dernier de, suite attendue quelque part en 2019 (donc on imagine pour la fin d'année), avec même une version Switch pour se greffer au combo habituel PC, PS4 & One.Donc en plus de la présentation ci-dessous cette fois disponible en bonne qualité (à partir de 4:30) où l'on ajoute à cela quelques visuels, voici surtout quelques premières informations à grignoter :- Tourne sous l'iDTech7- iD Software a ambition de créer un « Doom Universe » avec un lore construit.- Nouvelle armure avec possibilité de s'équiper d'une lame et d'un lance-grenades (ou lance-flammes selon les envies).- Le Super Shotgun se voit rajouter un grappin qui vous amène vers l'ennemi (plutôt que l'inverse).- Ajout d'un petit dash.- Parmi les endroits à visiter, on nous a pour l'heure uniquement confirmé la Terre et Phobos (d'autres sont encore gardés secrets).- Présent de PNJ humains qui n'ont pas encore été transformés en démons.- En mode Dark Souls, il sera possible d'envahir la partie d'un autre joueur.- Nouveaux finish pour le corps-à-corps.- Bestiaire doublé avec le retour d'anciennes têtes dont l'Arachnotron.- Possibilité de détruire les armures métalliques des ennemis.