Ancestors : quelques visuels et infos Ancestors : quelques visuels et infos

Édité par Take-Two (ou plutôt son label indépendant), Ancestors : The Humankind Odyssey a redonné quelques nouvelles au travers de ces quatre visuels et d'une poignée d'informations sur l'avancée de ce chantier annoncé il y a déjà quelques années.



Pour rappel, il s'agit du nouveau projet de Patrice Désilets, homme à l'origine d'un certain Assassin's Creed, qui souhaitait dès le départ proposer une aventure épisodique où l'on verrait l'évolution à travers notre Histoire de nos ancêtres il y a des millions d'années jusqu'à aujourd'hui.



Un projet peut-être trop ambitieux puisqu'on ne parle plus aujourd'hui de format épisodique mais bien d'un titre complet (une quarantaine d'heures apparemment) qui vu les derniers rapports semblent surtout se consacrer à la première phase, celle des singes d'il y a 10 millions d'années. On jouera l'un d'entre eux dans cette époque où la survie est un peu la base du quotidien, avec l'obligation de prendre soin de son clan mais également de répondre aux besoins de routine comme manger, dormir et s'accoupler.



Si le jeu semble se baser vers la montée en puissance de votre petite troupe et cette volonté d'étendre son territoire, jusqu'à voir ce qu'il y a au-delà du continent, il n'y aura aucune ligne rouge à suivre coté scénario, vous laissant vivre votre propre aventure, et permettre une plus forte replay-value en recommençant ensuite pour miser sur d'autres choix à même de faire évoluer votre groupe d'une tout autre façon.



Pour ce qui est des supports ou de la moindre date de sortie, vous pouvez retourner patienter.