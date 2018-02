Rumeur : une version Switch de Diablo III Rumeur : une version Switch de Diablo III

Alors qu'on pensait voir un jour arriver Hearthstone sur Switch, il semblerait que Blizzard ait des plans beaucoup plus simples avec la possibilité de voir arriver prochainement une édition de Diablo III (et son extension) sur la console de Nintendo, incluant un mode coopération en réseau local (en plus du online).



L'information est rapportée par le fameux Marcus Sellar, insider à l'origine de quelques bons coups (et d'autres mauvais), nous poussant à garder une certaine prudence même si ce genre de portage n'aurait rien de véritablement surprenant.