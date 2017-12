Charts UK : pour Xenoblade, c'est mieux mais pas top Charts UK : pour Xenoblade, c'est mieux mais pas top

Comme chaque semaine, l'institut Chart-Track nous livre son rapport sur les ventes UK de la semaine dernière où la principale entrée reste Xenoblade Chronicles 2 (19ème place seulement). Toujours aussi discrète sur ce marché (comme dans de nombreux autres territoires), la franchise a au moins le mérite de grimper avec le temps.



Voici les chiffres de lancement pour chaque épisode :



- Xenoblade Chronicles (Wii) : 6.000 ventes

- Xenoblade Chronicles X (Wii U) : 10.500 ventes

- Xenoblade Chronicles 2 (Switch) : environ 14.000 ventes



Et à part ça :



- Le total de Super Mario Odyssey a dépassé celui de Zelda : Breath of the Wild.

- Mario Kart 8 Deluxe reste la meilleure vente Switch et devrait bientôt dépasser l'original sur Wii U.

- Profitant de fortes promos, GT Sport continue sa percée en dépassant les 300.000 unités sur le marché physique. Le titre dépasse en outre Crash Bandicoot Trilogy pour devenir l'exclusivité PS4 la plus vendue de l'année.



Le top 10 :



1. Call of Duty WWII (=)

2. FIFA 18 (=)

3. Gran Turismo Sport (=)

4. Star Wars Battlefront II (=)

5. Assassin's Creed Origins (=)

6. Super Mario Odyssey (+2)

7. Forza Motorsport 7 (-1)

8. Mario Kart 8 Deluxe (+11)

9. GTA V (+8)

10. Crash Bandicoot Trilogy (+6)



(Source : Chart-Track & ResetEra)