Grezzo : du recrutement pour l'avenir

Le petit studio Grezzo a fait sa petite carrière sur 3DS avec les très bons remasters de Zelda : Ocarina of Time et Majora's Mask, sans oublier leur licence bien à eux avec le plus récent Ever Oasis.



Un petit rappel pour dire que le groupe a lancé quelques offres de recrutement en spécifiant bien que les intéressés doivent cette fois avec de l'expérience dans le domaine HD, ainsi que sur les moteurs Unreal Engine et/ou Unity.



De quoi espérer une future annonce pour les joueurs Switch, le studio ayant toujours travaillé avec Nintendo depuis sa création il y a une dizaine d'années.