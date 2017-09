Du Shovel Knight dans Travis Strike Again Du Shovel Knight dans Travis Strike Again

Petite news supplémentaire pour Travis Strikes Again : No More Heroes : Goichi Suda a confirmé que l'un des mondes traversés par notre héros fera hommage à Shovel Knight, sachant qu'il y aura également du Hotline Miami dans le lot comme la sous-entendu Devolver Digital.



On rappelle que ce nouvel épisode, se déroulant dix ans après le premier, sera toujours un jeu d'action 3D mais où notre héros et son Némésis seront absorbés dans une espèce de console pour y traverser six univers, avec autant de boss.



Sortie prévue quelque part en 2018 sur Switch, avec la promesse de nouvelles infos « dans les prochains mois ».