D3 Publisher : le teaser qui se loupe

Il y a quelques jours, D3 Publisher lançait un site teaser avec un principe assez rigolo. Une grosse poitrine face à vous et l'indication claire de ne pas y toucher : chaque fois qu'un internaute cède à la tentation, cela retarde le compteur pour l'annonce du jeu.Et puis bon, ça a évidemment foiré vu que beaucoup ont bourriné la pauvre paire, faisant que le compteur affichait 999 jours, jusqu'à avoir brisé le mécanisme. L'éditeur ironise sur la situation et a donc rendu la poitrine encore plus grosse et la voix de la demoiselle plus sexy, tout en ajoutant des logos sur le site qui au moins donne le noms des plates-formes qui accueilleront ce mystérieux projet : PS4 et Vita. Le producteur en rajoute une louche de son coté en déclarant : « Je ne pensais qu'aux seins. Je suis troublé. »Le magazine Famitsu de la semaine se chargera de dévoiler les premières infos sur le titre.