NieR Automata (PS4) : un pack limité au Japon NieR Automata (PS4) : un pack limité au Japon

Après le rapide live qui s'est tenu la semaine dernière, Sony dévoile les visuels officiels de la PlayStation 4 aux couleurs de NieR Automata, avec toujours un modèle Slim aussi bien en 500Go (33.480 yens) qu'en 1To (38.480 yens).



Une opération à destination des collectionneurs puisque, comme cela arrive parfois au Japon, le jeu n'est pas inclus dans les bundles qui se contenteront de la console, d'un thème et du « Top Cover » qui servira donc à recouvrir votre console avec un skin d'Emil. Ce dernier pourra être acheté séparément pour ceux qui ont déjà une PS Slim, pour 3000 yens (soit environ 20€ quand même).



NieR Automata est toujours attendu pour le 10 mars sur PlayStation 4 (le 23 février au Japon) et probablement dans les mêmes eaux sur PC, Square Enix n'ayant rien lâché de plus qu'un « début 2017 ».