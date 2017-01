Rime s'offre de nouvelles informations Rime s'offre de nouvelles informations

Après le nouveau trailer, le futur Rime de Tequila revient avec une nouvelle fournée d'informations, toujours livrées par les bons soins d'IGN qui se chargera de la communication pour ce mois de janvier.



Voici donc ce qui ressort au travers de la preview :



- L'aventure sera surtout faite d'exploration et de puzzle.

- A l'origine, il s'agissait d'un jeu d'action avec des éléments de survie et de craft.

- Le jeu final sera donc très différent de ses débuts.

- Il n'y aura pas de combat, malgré la présence de mystérieuses créatures.

- Vous êtes largué sur l'île, vous réveillant sur une plage sans souvenirs.

- L'île a un passé à découvrir, comme le prouvent d'anciennes structures.

- Un certain travail sur la faune et la flore, présentes à chaque recoin de l'île.

- Le renard vu dans le trailer sert de guide et de compagnon.

- Le premier chapitre (environ 2h de jeu) vous proposera directement d'explorer une partie limitée de l'île, même si le départ gardera une certaine linéarité tandis que les chapitres suivants seront plus ouverts.

- Présence d'un cycle jour/nuit (environ 20mn) même s'il sera possible d'avancer dans le temps, certains puzzles ne pouvant être résolus qu'à un moment précis de la journée.

- Pas de dialogue, du moins durant le premier chapitre.

- Le bouton d'action (pour les objets) permettra aussi de crier pour effrayer certains animaux, ou de siffloter tranquillement.



Rime sortira en mai sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.