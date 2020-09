Hotshot Racing

Supports: PC, PS4, Xbox One, Switch

Genre: course (arcade)

Développeurs: Lucky Mountain Games, Sumo Digital

Éditeur: Curve Digital

Année de sortie initiale: 2020





Hola, insatiable amateur de neo retro et de jeu "hommage" aux gloires des années 1980-1990, connais-tu Hotshot Racing ? Dans la veine d'un Daytona USA ou d'un Virtua Racing de SEGA, ce jeu de course résolument fun et arcade en "low poly" aux couleurs acidulées est sûrement fait pour toi. Proposant à sa sortie 16 circuits (quoique manquant un peu de folie, les circuits font la part belle aux pointes de vitesse et à quelques drift mais ne demande pas un skill foudroyant) et 8 pilotes (aux caractères distinctifs mais aux compétences de pilotage similaires, en vérité c'est leurs voitures respectives au nombre de 4 chacun qui font la différence) propose une chouette expérience. Globalement très agréable, surtout en multi, évidemment, son ambiance côte ouest californienne et ses musiques "new retro wave" ainsi que son mode de jeu "police vs voleur" raviront les vieux fan de OutRun, Interstate '76 ou encore Need for Speed (les premiers, pas les nazes sortis récemment là).Dommage que l'équilibrage de la difficulté reste à corriger (les circuits ne sont pas difficiles, mais en mode expert les concurrents filent étrangement à une vitesse époustouflante et semblent bénéficier d'un bonus de boost qu'il nous est impossible d'obtenir...) et que les thématiques des décors des circuits finit par se répéter un peu (plage, montagne, désert et temple/jungle).