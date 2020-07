J'avais commencé à tester Fairy Tail et... J'avoue que ça en m'avait pas super enchanté. Graphiquement plutôt moyen, le jeu se payait le luxe d'avoir de grosses baisses de framerate sur Nintendo Switch !





Je fondais mes espoirs sur le patch day one, mais en fait, niveau performances, je n'ai pas vu de différences aujourd'hui...





Le patch corrige :

• Quelques erreurs mineures de scénario

• Durant certaines scènes, l'expression de plusieurs personnages a été ajustée

• Les problèmes de caméra durant la scène d'éveil de Luxus ont été corrigés.

• Ajustement de certains textes (fautes de frappe, etc.)

• Certains passages mal traduits corrigés

• Plusieurs display corrigés

• Roster édité



Bref, l'intérêt du jeu va être de retrouver de façon interactive les personnages de Fairy Tail, et c'est vraiment dommage, car un RPG un brin plus travaillé sur l'univers du jeu aurait pu être un carton international !