"Déconnectés" de Sony Pictures Animation est une comédie animée originale du réalisateur Mike Rianda (Gravity Falls) et des producteurs Phil Lord et Christopher Miller (Spider-Man: Into the Spider-Verse, The Lego Movie), au sujet de la lutte d'une famille quotidienne contre l’invasion de la technologie partout dans le monde! Lorsque Katie Mitchell ( incarnée par Abbi Jacobson), une créatrice étrangère, est acceptée dans l'école de cinéma de ses rêves, ses plans pour rencontrer «son peuple» au collège sont bouleversés lorsque son père amoureux de la nature, Rick ( incarné par Danny McBride), détermine toute la famille devrait conduire Katie à l'école ensemble et se lier en famille une dernière fois. Katie et Rick sont rejoints par le reste de la famille, y compris la maman follement positive Linda ( incarnée par Maya Rudolph), son petit frère excentrique Aaron ( incarné par Mike Rianda) et le délicieusement joufflu carlin Monchi pour le voyage en famille ultime. Soudain, les plans de Mitchells sont interrompus par un soulèvement technologique: partout dans le monde, les appareils électroniques que les gens aiment - des téléphones aux appareils, en passant par une nouvelle gamme innovante de robots personnels - décident qu'il est temps de prendre le relais. Avec l'aide de deux robots qui fonctionnent mal, les Mitchells devront surmonter leurs problèmes familiaux et travailler ensemble pour se sauver mutuellement et sauver le monde!

Si Sony Pictures Animation a prouvé qu’ils étaient capable de sortir des films nullissimes destiné avant tout à renflouer les caisses des commerciaux ( Le Monde Secret des Emojis ) en plus de séquelles de plus en plus oubliables ( la trilogie Hôtel Transylvanie ), ils ont aussi su réaliser des films appréciables comme Les Rois de la Glisse et le reboot 100% animée des Schtroumpfs ( Le Village Perdu ). Mais surtout, ils ont su révéler grâce à des films comme Tempête de Boulettes Géantes et Spider-Man : New Génération le potentiel créatif de la paire de réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller ( ayant aussi réalisé entre-temps La Grande Aventure Lego, 21 Jump Street et sa suite ), qui sont devenus en quelque sorte les portés-égéries privilégiés pour représenter les valeurs du studio en tant qu’alternative confirmé aux films multi-millionaires ( voire billionaires ) des studios Disney.Après le formidable New Génération donc, qui avait valu au studio son premier oscar pour le meilleur long métrage l’an passée - l’un des rares films d’animation qui n’était pas créé par Disney a avoir remporté la statuette, ce qui n’était pas arrivé depuis Rango en 2011 - et alors que sa suite officielle se fait attendre d’ici 2022... en plus d’un quatrième Hôtel Transylvanie de prévu pour 2021, voici que la SPA ( à ne pas confondre avec la boîte protectrice des animaux ) remet le couvert avec leur prochain film « Connected », dont Lord/Miller y officient en tant que producteurs, qui s’est pour le coup adjoint pour l’écriture et la réalisation les services de Mike Rianda et Jeff Frowe, deux têtes pensantes de l’équipe de production du dessin animé culte de Disney Channel, Gravity Falls. Forcément, quand on connaît le style et l’ambiance du dessin animé, on se demande comment ils vont cette fois le transposer sur grand écran cette fois-ci. Mais concrètement, c’est quoi Connected ( initialement appelé pour l’anecdote « Les Mitchells contre les Machines » ) ?Voici donc un film d’animation de plus qui se rejoint au planning de sorties animés pour le long de 2020, qui verra arriver des films comme Les Trolls 2 - Tournée mondiale ( 1er avril ), Scoob! ( le 13 mai ), le troisième film Bob l’éponge ( le 20 mai ), le prochain Pixar Soul ( le 24 juin ), les Minions 2 ( 8 juillet ), le film basé sur la série Bob’s Burgers ( 15 juillet aux USA ), The One and Only Ivan ( 12 août aux USA ) et enfin le prochain film animé des studios Disney Raya et le Dernier Dragon ( 25 novembre ). En somme, encore une année où la plupart des sorties sont essentiellement des suites ou des reboots de franchisés déjà bien établies dans la conscience collective des aficionados d’animation.