Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain termine la phase de poules de la Ligue des Champions sur une belle note. Face à une faible équipe de Galatasaray, très rapidement résignée dans cette rencontre, le club de la capitale s'est imposé très largement au terme d'un match à sens unique (5-0).Dans un match sans enjeu pour les Parisiens, le PSG a eu la maîtrise du ballon durant la première période. Sans véritablement forcer, les hommes de Thomas Tuchel se sont procurés les meilleures opportunités en début de rencontre. Le gardien adverse Muslera a longtemps retardé l'ouverture du score en intervenant sur des tentatives de Sarabia (4e, 10e, 20e), puis dans les pieds de Mbappé (24e).Finalement, Paris a fait la différence en deux minutes après la demi-heure de jeu. Le club de la capitale prenait l'avantage grâce à son trio offensif. Lancé par Neymar, Mbappé offrait un caviar à Icardi en piquant son ballon au-dessus du gardien (1-0, 33e). Dans la foulée, le PSG faisait le break sur une frappe croisée de Sarabia dans le petit filet opposé (2-0, 35e). Titularisé à la place de Navas dans le but parisien, Rico n'a rien eu à faire au cours d'une première période tranquille pour la défense parisienne.Le scénario de la partie n'a pas changé au retour des vestiaires. Le PSG a enfoncé le clou dès le début de la seconde période sur un but de Neymar (3-0, 47e). La star brésilienne a remercié son passeur décisif Mbappé en donnant le ballon du quatrième but au Français (4-0, 63e). C'était beaucoup trop facile pour les Parisiens. Galatasaray avait lâché le match depuis de nombreuses minutes déjà, et les Turcs ne montraient aucune réaction, ni l'envie de sauver l'honneur dans ce match.La belle image de la fin de match était le geste de Neymar, qui laissait Cavani tirer un penalty obtenu par Mbappé. Le Parc des Princes appréciait et applaudissait chaudement le Brésilien. El Matador s'offrait un but bon pour le moral (5-0, 84e). Paris a fait le job pour ce dernier match de la phase de poules et termine donc avec 16 points en tête du groupe A. Les Parisiens attendent désormais le tirage au sort du lundi 16 décembre pour connaître leur prochain adversaire.