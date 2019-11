Épisode 8 : Devoir et illusion



Hiroto et Kazami ont fait un petit pas l'un vers l'autre très important pour leur relation. Malheureusement, les attaques de Seltsam n'offrent aucun répit aux Build Divers et à la résistance. Le pendentif de Muran est censé être la clé vers la victoire, mais comment s'en servir ? En parallèle, May apprend des choses au bar de Magee.