2016Réalisé par Lenny Abrahamson4 Nominations aux Oscars.Oscar de la Meilleure actrice : Brie LarsonSynopsis : Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend à jouer, à rire et à comprendre le monde qui l’entoure. Un monde qui commence et s’arrête aux murs de leur chambre, où ils sont retenus prisonniers, le seul endroit que Jack ait jamais connu. L’amour de Ma pour Jack la pousse à tout risquer pour offrir à son fils une chance de s’échapper et de découvrir l’extérieur, une aventure à laquelle il n’était pas préparé.Un bon huit-clos (surtout dans sa première partie).Un parfait équilibre entre drame (familial, touchant sans être trop pathos) et thriller (sans appuyer les effets).Inspiré d'un fait réel.