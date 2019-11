L'évènement Team GO Rocket actuellement en court voit arriver son leader dans Pokémon GO, qui n'est autre que Giovanni.Le but du jeu pour les joueurs va être, au travers d'un jeu de piste et de tâche à accomplir dans Pokémon GO, de localiser la planque de la Team GO Rocket, affronter les sbires dont les commandants Cliff Sierra et Arlo et de trouver Giovanni. Ce dernier possède les 3 oiseaux légendaires de Kanto.Rappel: Artworks des commandants de la Team GO Rocket.