"L’OL a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Monsieur Sylvio Mendes Campo Júnior. Pendant le déroulé de cette procédure l’entraînement sera assuré par Monsieur Gérald Baticle sous la direction du directeur sportif Juninho."



Arrivé il y a moins de quatre mois sur le banc de touche rhodanien, l'Auriverde, inexpérimenté au poste de numéro un, avait connu des débuts en fanfare avec deux succès probants (à Monaco 0-3, contre Angers 6-0) pour ses deux premières sorties. Mais, très vite, les difficultés sont apparues et les prestations collectives indigentes se sont succédé. Au total, l'ancien défenseur latéral du FC Barcelone et d'Arsenal aura dirigé onze rencontres officielles à la tête de l'OL. Son bilan : deux victoires, trois nuls et quatre défaites en Ligue 1, ainsi qu'un nul et un succès en Ligue des Champions.