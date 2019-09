Bande annonce

2016Réalisé par : Denis Villeneuve(Incendies / Prisoners / Enemy / Sicario / Blade Runner 2049)Genre : Science-FictionSynopsis : Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions.Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain…7 Nominations aux OscarsUn film qui est à contre pied de ce que l'on a généralement dans le genre.Dennis Villeneuve est un réalisateur qui arrive à allier forme et fond.Une sorte de mixe entre "2001, l’odyssée de l’espace" de Stanley Kubrick et "Rencontres du 3e type" de Steven Spielberg.