Pour ceux qui suivent l'actualité de Retroarch, il existe une version web de ce dernier via l'adresse suivante :Cette version web permet de jouer à la plupart des jeux retro directement sur son navigateur.en streaming.La ou ca devient intéressant c'est qu'il est possible d’héberger sa propre instance Retroarch sur son serveur..Dans mon cas à moi, j'ai un serveur qui fait tourner pas mal de machines virtuelles et conteneurs, notamment pour de l'auto-hébergement.Avec Retroarch Web, ce dernier me permet de stocker tout mes jeux dans une de mes machines virtuelles et de pouvoir y jouer à distance de n'importe ou.Un gars à déjà fait un conteneur Docker pour ceux que ca intéresse :SI ca intéresse des gens, je ferait surement un tuto à ce sujet car pour ma part j'en est vu AUCUN sur le web. Pourtant cette version web à un gros potentiel.