Le verdict est tombé ce jeudi en début de soirée! L'OL, qui a appris sa présence dans le chapeau 3 hier soir après la qualification de l'Ajax Amsterdam, connaît donc désormais ses trois adversaires pour sa 16ème participation à la Champions League. Les hommes de Sylvinho sont dans le groupe G aux côtés du Zenit Saint-Pétersbourg, de Benfica et de Leipzig. Quant aux deux autres clubs français : Groupe A : PARIS SG, Real Madrid, Club Bruges, Galatasaray. Groupe H : Chelsea, Ajax Amsterdam, Valence, LILLE.

posted the 08/29/2019 at 05:03 PM by gat