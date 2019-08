Voilà la fin d'un long feuilleton côté Lyonnais ! Anthony Lopes, en fin de contrat dans un an, a décidé de prolonger son bail avec son club formateur. Âgé de 28 ans, le gardien a signé une extension de contrat de 3 ans (2023, ou 2024 avec son année en option) et met fin aux rumeurs concernant un potentiel départ.



"L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer de la prolongation de contrat de son gardien international Anthony Lopes pour 3 ou 4 saisons supplémentaires. Véritable enfant du club qu’il a rejoint en 2000 à l’âge de 9 ans, Anthony Lopes a franchi toutes les étapes de la formation de l’OL avant de signer son premier contrat professionnel en 2010 et d’effectuer ses grands débuts le 31 octobre 2012 à Nice, à l’occasion d’un 1/8ème de finale de Coupe de la Ligue" est-il écrit dans le communiqué de presse. "Au lendemain de son 300ème match, toutes compétitions confondues, disputé avec l’Olympique Lyonnais, dont 220 en Ligue 1 et 56 en Coupe d’Europe (24 en C1), Anthony Lopes figure sur le podium des gardiens les plus capés de l’histoire du club, derrière Grégory Coupet (519 matchs) et Yves Chauveau (490 matchs). L’OL se réjouit de l’engagement sur le long terme de son champion d’Europe portugais (2016), joueur de l’effectif actuel à avoir le plus souvent porté et défendu le maillot de l’Olympique Lyonnais".



Le portier de l'OL touchera dorénavant 400 000 € brut par mois, soit près de 4,8 M€ sur l'année. Une somme "confortable" et un salaire presque doublé pour le gardien rhodanien, qui touchait 220 000€ chaque mois jusque-là. Sans grande surprise, le Lyonnais devient le joueur le mieux payé du club.

Pour rappel, Léo Dubois a aussi prolongé son bail jusqu'en 2024.



Et pour conclure, RDV dès 18h00 pour le tirage au sort de la Champions League.