Tourné en 1962, ce reportage part à la rencontre de jeunes qui se regroupent en bande dans le square Saint-Lambert du XVème arrondissement de Paris. Ces bandes sont constituées de plus d'une centaine d'apprentis, ouvriers et employés qui se retrouvent pour occuper leurs loisirs. Que trouvent-ils dans cette bande, quels sont leurs problèmes de vie et de métier, qu'espèrent-ils et qu'attendent-ils des adultes ?





Cette violence!