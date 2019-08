En voilà un amuse gueule qui fond sous la langue. Privée de nombreux cadres, peut être pas encore remise mentalement de son dernier exercice catastrophique, l'ASM ressemble encore à un bien tendre morceau, facile à avaler pour les gros squales de la Ligue 1. Forcément, Lyon s'en est régalé, en calant trois pions dans le buffet des Asémistes. De quoi permettre à Sylvinho de lancer parfaitement ses débuts au sein du club rhodanien.

Le cauchemar monégasque





Pour ce lever de rideau de la Ligue 1, les Lyonnais font d'abord semblant de laisser le premier rôle aux Monégasques. Les jeunes loups asémistes, privés de Falcao, Baldé et Golovine, suspendus, tentent alors timidement de caler quelques dribbles et mouvements chaloupés en début de partie. De la poudre aux yeux, alors que Lyon attend simplement que l'ASM expose un bout de chair pour croquer sa proie. Les Gones ne devront finalement pas patienter longtemps : à la 5e minute de jeu, Traoré envoie un coup franc travaillé sur la caboche de Dembélé, qui lévite au dessus de Glik pour catapulter la sphère dans la cage de Lecomte. Les minutes défilent, Lyon, qui n'a encore cadré qu'un ballon depuis le début de la rencontre, continue de contrôler machiavéliquement son affaire et l'ASM finit par en perdre la boule.



Frustré par le scénario du match, Fabregas colle une semelle vicelarde à Dubois dans la surface lyonnaise. Une vacherie qui serait passée crème il y a quelques années, mais la VAR vient rapidement cafter auprès de l'arbitre le vilain geste du milieu monégasque. Après avoir rembobiné les images à souhait, l'homme en noir a fait son choix : l'Espagnol se mange un carton rouge et Monaco se retrouve à dix à la demi-heure de jeu. Dur, très dur, mais l'ASM n'a pas fini de cauchemarder : laissé seul aux vingt mètres, Depay décoche une flèche en plein dans l'axe du but de Lecomte, qui se troue complètement en laissant le ballon lui filer entre les gambettes. De quoi conclure une première mi-temps catastrophique de bout en bout pour un Monaco encore très inquiétant.

La maîtrise de l'OL, l'impuissance de l'ASM





La messe est quasi dite, ne reste plus aux Lyonnais qu'à faire une bonne fois pour toutes rentrer dans le rang l'équipe de premiers communiants monégasques. Les poulains de Sylvinho serrent la vis et, à l'exception d'un tir en bout de course de Gelson Martins détourné par Lopes, l'ASM est parfaitement inoffensive. Du tout cuit pour Lyon, qui triple même la mise par Tousart, qui allume Lecomte à l'entrée de la surface, d'un tir parfaitement placé. De quoi enfoncer le clou et permettre à l'OL de débuter idéalement sa Ligue 1 cuvée 2019-2020. Coté monégasque, Leonardo Jardim a encore une grosse masse de boulot en perspective : les démons de la saison dernière n'ont peut-être pas encore été pleinement exorcisés.