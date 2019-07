Annoncé hier à Comic Con de San Diego, Sonic et Tails vont apparaître dans la série OK K.O! de Cartoon Network.Depuis le début de la série en 2017, OK K.O.! Les jeux vidéo ont fait partie intégrante de son identité, le principal protagoniste joue souvent, et ce dessin animé est rempli de nombreuses références à de véritables jeux vidéo. Bien que la série a déjà eu un épisode crossover avec d'autres personnages de dessins animés de Cartoon Network, l'épisode à venir sera le premier où OK K.O.! va officiellement rencontrer des personnages de jeux vidéo en tant qu'invité.L'épisode qui s’intitule "Let's Meet Sonic" est prévu pour le 4 Août aux Etats-UnisSources :Un extrait de la série en Français