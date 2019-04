Tokusatsu

:synopsis:



Une vague d'immigration extraterrestre a eu lieu vers la Terre et la population humaine vie sans se douter leur quotidien avec des êtres venus d'autres mondes.



Nous suivons les péripéties de Kudo Hiroyuki 22 ans, qui lorsqu'il était enfant fut attaqué par des extraterrestre et sauvé par la lumière d'Ultraman Taiga, qui depuis vie dans son corps.



Jeune recrus de la société de sécurité privés E.G.I.S. (prononcer Aegis) charger de régler les problèmes impliquant des extraterrestre.

Taiga

Titus

Fuma

bague

bracelet

a révélé des éléments visuels et des informations sur le dernier-né de la série Ultraman, j'ai nommé Ultraman Taiga.Pour les gens du fond qui dorme un peu, Ultraman est une série télévisée japonaise de science-fiction créée paret diffusée au départ du 17 juillet 1966 au 9 avril 1967 sur TBS. La série à donc 53 ans cette année et va sur ses 55.(voir poster ci-dessus) fait suite donc àet sera diffusé le 6 juillet à 9 heures au Japon sur TV Tokyo, cette série sera la septième série des "" et la première de l'ère..Le casting est pour le moment composé de Inoue Yuki (voir photo ci-dessous) qui incarne donc notre protagoniste Kudo Hiroyuki.Kudo Hiroyuki est le premier Ultrahéro pouvant incarner plusieurs différents Ultraman. Pour ce transformer il utilisera leet l'porte clé dans lesquels les pouvoirs deetsont scellés. Des Ultrataiga Accessory en forme deet depourront aussi être utilisés afin que Kudo ait accès aux pouvoirs deset des Kaiju.En parlant des Ultra-Hereos nous en avons, Ultraman Taiga, Ultraman Titus et Ultraman Fuma., fils d'qui protégea la Terre autrefois dispose d'un sens aigus pour la justice. Il aimerais faire la fierté de son père, mais ne veux pas l'admettre. Même si il est encore jeune et immature il ce battras pour la paix., il vient de la planète, planète d'origine d'(Les héros de l'anime ""). C'est un guerrier sage et avisé sur son monde. C'est un homme avec un esprit sain dans un corps sain. Il est spécialisé dans les combat de poids lourds., il est devenus un guerrier de lumière sur la planète, comme Ultraman Rosso, Ultraman Blu et Ultraman Orb. Expert en tactique et en vitesse il possède de nombreux talents. Il à un caractère difficile, mais cache ces véritable sentiments.Tout ce beau monde sera confronté a un grand méchant vue dans le film "" qui fera son retour donc pour cette série., Originaire du pays de Lumière dans la, patrie de la plupart des Ultraman. Il était proche d'jusqu'à ce que son coeur sombre dans les ténèbres. Il ne reculera devant rien pour traquerVoilà pour cette information sur le premierde l'ère. Maintenant à vos clavier pour donner vos avis.