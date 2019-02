Ligue 1

Après un début de match au petit trot, le Paris Saint-Germain a accéléré pour s'imposer 3-0 contre Nîmes, ce samedi, à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1.La première demi-heure parisienne a été décevante. Les hommes de Thomas Tuchel peinaient à mettre du rythme et faisaient preuve de trop de déchet dans le jeu. Nîmes inquiétait même Areola sur des frappes lointaines et une tête de Briançon juste au-dessus de la transversale. Et puis Paris a accéléré... Le club de la capitale a fait la différence à cinq minutes de la pause par Nkunku suite à un superbe service de Verratti (1-0, 40e).Paris avait tout de même eu plusieurs opportunités de marquer plus de buts, mais Mbappé notamment a manqué de réussite au cours des 45 premières minutes. L'attaquant parisien perd un duel face à Bernardoni, gâche une frappe envoyée au-dessus et se fait refuser deux buts. Le premier pour un hors-jeu et le second pour avoir marqué de... la main.La seconde période a été bien plus compliquée pour les Crocos. Paris monopolisait le ballon et profitait des largesses défensives adverses pour multiplier les assauts sur le but adverse. Et à force de subir, Nîmes craquait une nouvelle fois sur un but de Mbappé, enfin récompensé de ses efforts pour inscrire le 50e but de sa carrière en L1 (2-0, 69e).Paris maîtrisait totalement son sujet. Et lorsque les Crocos tentaient de s'approcher du but adverse, il y avait toujours des défenseurs parisiens impériaux pour stopper les offensives adverses, ou un Areola vigilant sur les tentatives de Bouanga et Thioub en fin de match. Et Mbappé creusait même l'écart en fin de match sur un contre (3-0, 90e). Le PSG décroche son 22e succès en championnat et possède désormais 17 points d'avance sur Lille.