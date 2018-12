Bande annonce

1986Réalisé par : Andrei Konchalovski2 Nominations aux OscarsMeilleur acteur : Jon VoightMeilleur acteur dans un second rôle : Eric RobertsSynopsis : Manny et Buck parviennent à s'échapper de prison. Leur fuite est très compliquée et dangereuse car ils sont au beau milieu de l'Alaska, région aux conditions climatiques glaciales. Toutefois, ils rejoignent une gare et montent à bord d'un train. Malheureusement pour eux, le conducteur est victime d'une crise cardiaque et les freins du convoi ne répondent plus ! La vitesse ne cesse d'augmenter et personne ne semble capable de la faire redescendre...Une belle métaphore de la condition humaine.Deux acteurs qui se donnent à fond, une confrontation puissante.Un décor de glace sublimé.Un rythme de plus en plus haletant.Un film qui est devenu culte avec le temps.