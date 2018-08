Herzog Zwei est un jeu vidéo de stratégie en temps réel sur Mega Drive développé et édité par TecnoSoft. Le jeu est sorti en 1989 au Japon et en 1990 aux États-Unis.Herzog Zwei combine le style arcade de la série Thunder Force (du même développeur) avec un niveau de stratégie simple et facile à saisir. Il a été cité comme une source d'inspiration par les développeurs de Warcraft, Starcraft, Dune II et Command & Conquer.Il est également considéré comme un précurseur du genre MOBA.Herzog Zwei est généralement considéré comme le premier véritable jeu de stratégie en temps réel. Le jeu est l'une des entrées de l'ouvrage "Les 1001 jeux vidéo auxquels il faut avoir joué dans sa vie".