// Les Romans //

Je dois faire partie de la minorité parmi les joueurs de la saga, mais même si j'aime beaucoup l'histoire générale de cet opus, le jeu en lui-même je pense ne plus jamais y rejouer de ma vie. Entre un Steve Burnside que je trouve juste insupportable et un jeu globalement sympathique mais classique et oubliable (malgré qu'il soit le premier opus full 3D !),n'est pas un opus pour lequel je hurle ma volonté d'avoir un remake.Mais il s'agit ici d'un roman, et avec une histoire que je trouvais vraiment bonne dans le jeu, j'avais des attentes envers ce sixième volume. Est-ce que S.D. Perry a réussi sa mission d'adaptation ?La réponse est : mouais. C'est un peu mi-figue mi-raisin ce sixième livre. Ce qui personnellement m'ennuie énormément. Avec la mythologie installée par cet opus, comme les quelques explications sur les origines d'Umbrella Corporation et de l'importance de la famille Ashford, je m'attendais à plus.Le respect du jeu semble être là mais j'ai un vrai problème avec le dernier tiers du livre qui va simplement beaucoup trop vite. Nous avons à peine le retour de Chris qu'il ne reste quasiment plus rien et ça finit tellement rapidement, j'ai l'impression qu'il manquait des dizaines de pages ! Il y a cette impression de fin en queue de poisson franchement désagréable en tant que lecteur.Le personnage de Steve est aussi désagréable dans le jeu que dans le livre, donc je suppose que S.D. Perry a fait du bon travail de ce côté ... En restant sur les personnages d'ailleurs, j'aime beaucoup la relation entre les jumeaux Ashford (avec le twist plutôt bien amené à l'écrit).Mais voilà, il y a vraiment une impression de lassitude qui s'est installée au fur et à mesure dans ce volume 6 et c'est vraiment dommage.Certainement pas le pire tome dans la série, mais pour moi certainement pas le meilleur non plus !