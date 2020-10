Salut à tous,

Je me rend compte que je ne peux pas acheter via le store xbox par l'utilisation d'un navigateur internet sur le tel ou le pc.



Sur la xbox one elle meme ça fonctionne meus pas sur les navigateurs !



Comme j'ai revendu ma one et que je voulais profiter des jeux en promo sur le store je ne oeux rien acheter ça bug à la finalisation de l'achat zvec un lozfing vers en forme de cercle.



Ça vous fait pareil ?