Si vous pouvez vous faire livrer à une adresse en Angleterre (ce qui est mon cas, ma tante y habite) et à des prix intéressants, je vous conseille ce site www.overclockers.co.uk Par exemple, la ASUS GEFORCE RTX 3080 TUF GAMING 10GB est actuellement à 719 livres soit un peu moins de 800 euros, elle est vendue à plus de 1000 euros en France !Je viens d'y penser que maintenant d'aller jeter un coup d'œil sur des sites anglais et que je pouvais la faire livrer chez ma tante ! Si vous êtes dans la même situation que moi, ça peut-être intéressant ! J'ai l'impression que l'Angleterre a un peu plus de stock et c'est surtout beaucoup moins chère, plus de 200 euros d'économies !