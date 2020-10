Hello tout le monde,



Halloween, noel, anniversaire (oui j'ai jamais compris pourquoi il y avait autant d'annif en novembre et février), etc....arrive à grand pas.



Un certain nombre d'entre vous offre peut être à leur proche des figurines, des mugs, des sweats, des jeux de plateaux....dans l'univers de la pop culture (jeux video, cinema, series...).



Est ce que vous avez de bonne adresse ou de bon sites internet de qualité et sécurisé ?



Que toute la communauté puissent en profiter.



Merci à tous

ajb