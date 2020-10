Bonsoir,



Comme beaucoup de monde j'ai préco la PS5 day one, et me sépare donc d'une grande partie de mes jeux PS4 et de ma PS4 Pro (1ére version en boite avec hdd interne de 2to, une manette). Pourriez-vous m'aider sur le prix à mettre (vente sur LBC)? Merci.

Les jeux sont: Spyro, Infamous second son, Dishonored 1 & 2, Fifa 17, Call of duty Infinite Warfare, Deus EX, The walking dead saisons 1, 2 et 3, Shenmue 1 & 2, Ghost Recon Wildlands, Just cause 3, Abzu, Battle zone et Hidden agenda.

Je pensais entre 250 et 300€.