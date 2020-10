SalutVoilà j'ai précommander ma PS5 sur Cultura via Paypal.Sauf que j'ai oublié le coup de cette foutu autorisation de prélèvement valable que 30 jours.Du coup elle sera expiré au moment ou Cultura voudra prendre l'argent(au moment d'envoyer le colis normalement).Vous avez pas une solution pour éviter la catastrophe?Impossible d'annuler la commande pour en repasser une autre et choisir un autre mode de paiement(les stock sont trop chaud)

Like

Who likes this ?

posted the 10/04/2020 at 07:19 PM by ouroboros4