Bonjour à tous chers amis joueurs de Gamekyo, alors je vous explique.Il y a quelques mois, mon village a été raccordé à la fibre et je voulais vous demander quelques conseils dans le choix des opérateurs par rapport à la fibre.Par exemple, je pense partir sur un forfait sans engagement, et à l’heure actuelle seuls Orange (donc Sosh aussi) et SFR (donc RED aussi) sont disponibles.Voici les 2 offres qui m’intéressent les concernant :Comme vous le voyez, bien que l’offre de Sosh apparaît moins chère la 1ère année, l’offre chez RED a l’air plus interessante car le prix reste le même après 1 an et le débit apparaît bien plus élevé (notamment en téléchargement).Le souci c’est qu’étant actuellement chez RED en ADSL, je suis très déçu car j’ai toujours des soucis concernant le débit qui est nul à chier alors qu’avant (même si ma connexion n’était pas folle non plus) j’étais chez Sosh et j’avais moins de problèmes (j’avais aussi l’impression d’avoir un débit de meilleure qualité).Maintenant, est-ce-que l’on sent vraiment la différence entre 300Mb/s et 1Gb/s ? J’aurais envie de dire que oui mais sur certains sites ils disaient que non notamment parce que dans les faits, 1Gb/s ça reste théorique et personne n’atteint ce débit-là en réalité.Ainsi, y en a-t-il parmi vous qui sont fibrés et qui sont chez Sosh et RED avec ces offres ? Qu’en pensez-vous ? Laquelle vous semble la meilleure ? Chez qui me conseilleriez-vous d’aller ?Je remercie d’avance ceux qui prendront le temps de me répondre.