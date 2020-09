Salut ! La cinématique d'introduction de Godfall est sortie hier. Le contexte est bien posé, c'est plutôt joli, mais... Je peux pas m'empêcher d'y voir une cinématique d'un jeu mobile. Y'a que moi ? Je sais pas, les armures, la façon dont s'est fait, même le jeu en lui-même, on dirait un jeu mobile. Perso je suis pas hyper fan du jeu, je pensais que la cinématique me donnerait envie, mais en fait non... Vous en pensez quoi de ce jeu ? Genre c'est le jeu qui vous ferait acheter une PS5 ou pas du tout ?

posted the 09/30/2020 at 10:39 AM by sephrius